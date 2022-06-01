TİP’ten ‘Ne oldu, pankartı asamadınız’ diyen Erdoğan’a videolu yanıt: Sana kötü bir haberimiz var

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerinin Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde birinci Boğaz köprüsüne “Her yer Taksim her yer direniş” diye yazılı pankart asmasına “Ne oldu asamadınız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a TİP’ten videolu yanıt geldi: “Sana kötü bir haberimiz var.”

Fotoğraf: İleri Haber

Köprüde, slogan atan TİP’lilere polis müdahale ederken, milletvekili Ahmet Şık’la polisler arasında gerginlik çıkmıştı. Pankart bir süre asılı kaldıktan sonra polisler tarafından kesilmişti.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olayla ilgili şunları demişti: “Bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir. Bu ne densizliktir, bu ne edepsizliktir? Böyle bir pankartı sen polise rağmen asamazsın astırtmazlar.”

Bunun üzerine TİP’in Twitter hesabı üzerinden Erdoğan’ın konuşmasının söz konusu bölümleri ve pankartın asılı kaldığı görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Sana kötü bir haberimiz var 🤭 pic.twitter.com/BqlHimMeNc — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) June 1, 2022

Başsavcılık, ‘izinsiz pankart açmak’tan beş kişi hakkında soruşturma başlattı.