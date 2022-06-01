Akşener, sosyal medya yasasını Erdoğan üstünde denedi: Önce kendisi tutuklanmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilik örgütleri tarafından ‘sansür yasası’ olarak nitelenen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi: ”Bu yasaya göre, önce kendisinin tutuklanması lazım.”

AKP-MHP’nin ortaklaşa hazırladığı ve kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak adlandırılan düzenleme Meclis gündeminde.

İki partinin kanun teklifiyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suç kapsamına girecek, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Akşener, ‘yanıltıcı’ bilgilerle ilgili olarak ‘ustalığı’ Erdoğan’a verdi: ”Gelin bir düşünelim… Memlekette, endişeyi, korkuyu ve paniği, sizce en çok kim tetikliyor? Mesela; ‘Camide içki içtiler’ diye yalan söyleyip, milleti kışkırtan kimdi? Sayın Erdoğan. O zaman bu yasaya göre, önce kendisinin tutuklaması lazım.”

‘Sen önce kendi diline hakim ol’

Akşener, Erdoğan’a işe ilk önce kendisine yakın kanallarla başlamasını tavsiye etti: “Sayın Erdoğan, eğer yalan haber yasaksa, önce, sabahtan akşama iftira atan, yalan söyleyen, yandaş kanallarını kapatacaksın. Bakıp, beslediğin trol çiftliklerini dağıtacaksın. Eğer yalan haber yasaksa, enflasyon tahminlerinin tamamı yanlış çıkan, emir erin Merkez Bankası başkanını görevden alacaksın. Açıkladığı yalan yanlış enflasyon rakamlarıyla, milleti kandıran TÜİK başkanını, hemen kapının önüne koyacaksın. Eğer yalan haber yasaksa, emeklilere ve asgari ücretlilere, 1 Mayıs’ı işaret ederek, zam umudu dağıtan, çalışma bakanının affını isteyeceksin. Bak Sayın Erdoğan; bu aziz millet, senin demokrasiye ayar verme sevdandan da, özgürlükleri her fırsatta çiğnemenden de bıktı, usandı. Sen önce, kendi diline hakim ol. Sen önce, kendi nefretini, kendi öfkeni dizginle. Sen önce, kendi kapının önünü temizle. İllaki bir ayar vermek istiyorsan, önce kendi çevreni hizaya getir.”