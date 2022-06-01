Soylu’yu hatırlatan İmamoğlu: Önümüzdeki seçimde hıçkıra hıçkıra ağlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ithafen “Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız” dedi.

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İBB başkanının YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava bugün görüldü. İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedilirken, duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

Duruşmanın ardından Saraçhane’deki makamında basın açıklaması düzenleyen İmamoğlu şunları söyledi:

”Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile talihsizlik. Bu talihsizliğin yaşanması hepimizi üzmüştür.

Uzun zamandır muhalefeti bastırmak için yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Kullanıldığı tek kişi elbette ben değilim. Son bir ayda Gezi’de yıllarca hapis cezası verilmiş yol arkadaşlarım, hemşehrilerim var içinde. Yine Kaftancıoğlu davası var. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu’na, ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan linç girişiminde bulunan cezalarla kıyaslıyoruz. Bu yapılanların yegane sebebi var; toplumu germek istiyorlar. Geçmişte samimi duygularla bu siyasilere oy veren vatandaşlarımız, kendi siyasi kadroları bile yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyorlar.

Dikkatleri dağıtmak, toplumu suni gündemlerle yormak, seçmen kayıplarını durdurmak istiyorlar. Bunu bir intikam aygıtına çevirerek mahkemelerle yapma çabasındalar. Bu sadece bir siyasi kazanımla tanımlanamaz, milletimizin en önemli, bir arada oluşunu var eden adalet duygusu noktasında hepimizin başını öne eğen bir durum. Yargıyı tahakküm altına alıyorlar, almaya devam edecekler gibi gözüküyor. Her yol mübah gibi hareket ediyorlar. İktidar ne derse desin, muhalefet herhangi bir şey söylese hemen suç kavramıyla karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanının bana ahmak demesine yanıt verdiğim halde, ki buna siyasi kavramla yanıt verdim, kendisine iade ettim, sanki YSK’ya demişim gibi 4 yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyorum.”

Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesine yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Gezi eylemlerine katılanlara ‘sürtük’ demesine de değinen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclis çatısı altında Cumhurbaşkanın milyonlarca insana dönüp konuşmasında, benim burada ifade edemeyeceğim bir hakareti gördük, bunlar çok ağır hakaretler. Böyle olunca o bir avuç insanın içinde bulunan kişilik de aynı ifadeyi kullanmakta kendinde hak görüyor. Biz toplumu temsil eden insanlar olarak vatandaşı ya da kendimizi savunurken bu sözleri iade etmek zorunda kalıyoruz. Yaptığımız iş bu. Sözünü iade ettim o gün, söze bakarım söz mü diye, adama bakarım adam mı diye dedim…

Allah’a havale ettim. Bizim ahlakımız ancak buna müsaade ediyor. Türkiye’de hukuk şu anda herkese eşit değil, birilerine küfür de hakaret de serbest! Kaos yaratma çabasındalar, ellerinden geleni yapıyorlar, ülkeyi korku sürecine sürükleme çabasındalar. Muhalif her sesi kısmak, kendilerine karşı olanları bertaraf etme çabasındalar ama buradaki heyet, sadece milyonlarca insanın bir sesi, boş beklerler, çok beklerler, böyle bir şeyi asla başaramayacaklar.”

‘Alıştılar ağlamaya‘

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ”Ben İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım” sözlerini de hatırlatan İmamoğu, şunları söyledi: “İçişleri bakanı deyip geçmeyin seçim güvenliğinden sorumlu birinci ya da ikinci kişidir. Seçim akşamı bile görevini ihmal edip rakibimle toplantı yapacak kadar görevini ihmal edecek bir kişiydi. Seçimi tersine çevirmek için İstanbul’un bazı ilçelerinde elinden geleni ardına koymamış birisiydi. Kaybedince ‘Hüngür hüngür ağladım’ diyecek kadar hırslı aynı zamanda sulu göz birisiymiş onu anladık. Bir şehirde yerel yönetim sandıkla değişince neden hüngür hüngür anlar? Neyi kaybettin? Üstün vatandaşlarımızın bunu anlaması lazım. Tek ağlamalarının sebebi onlar buranın kendi malı, mülkü olduğu algısına kapıldılar. Aynı duyguları bu ülkenin her safında düşünüyorlar. Böyle bir hülyada, rüyadalar. Alıştılar ağlamaya önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız.”