Akşam Postası / 1 Ağustos 2022

Sedat Peker ‘açıkladı’: Ethem Sancak, Doğu Perinçek’i neden öptü?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP’den istifa edip Vatan Partisi’ne katılan Ethem Sancak’ın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ‘neden öptüğünü’ açıkladı: “Size ait olan milyarlarca dolar para Ethem Sancak tarafından böylelikle garanti altına alındı.”

Muğla’da kadın cinayeti: Zehra Bayır, çalıştığı yerin işletmecileri tarafından katledildi

Muğla’da 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürüldü. Bayır’ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı.

CHP’nin sağlıkta şiddete karşı olağanüstü toplantı çağrısı düştü

CHP’nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

MetroPOLL anketi: Erdoğan’ı muhalefetin olası beş adayı da geçiyor

MetroPOLL Araştırma’nın temmuz anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin beş olası ortak adayı tarafından da ikinci turda geçiliyor.

İstanbul’da enflasyon yüzde 99: TÜİK’le makas her ay açılıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 99,11 arttı. İstanbul’daki enflasyonda aylık artışsa yüzde 4,09.

Madde madde TURKEN: Varlıkları üçe katlandı, Kızılay aracı, bağışçılar sır

Teyit.org, Ensar ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) ortaklığında kurulan TURKEN Vakfı’nın faaliyetlerini, gelir-giderlerini, kişi bağlantılarını ve Londra-New York hattındaki faaliyetlerini açık kaynaklardan inceledi.

Kobani davasındaki hasta tutuklu Tuğluk: Kendimi savunacak durumda değilim

Kobani davasının 15’inci duruşması görülüyor. Demans teşhisi konan tutuklu Aysel Tuğluk’un “Kendimi savunacak durumda değilim, hatırlamıyorum” demesine rağmen mahkeme heyetinin sorularına devam etmesi tepkilere neden oldu.

Putin’in 15 milyar dolarlık ‘jesti’, Akkuyu’da piyasayı karıştırdı

Akkuyu Nükleer Santrali’ni işletecek Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer, santralin şu ana kadarki müteahhitlik işlerini yürüten IC İçtaş İnşaat’ın ortak olduğu şirketin sözleşmesini feshederek, müteahhitlik işlerini tamamen Rus ortaklardan oluşan bir şirkete devretti.

Türk heyeti, F-16 pazarlığında yeni tur için 15 Ağustos’ta ABD’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında yeni tur toplantının 15 Ağustos’ta ABD’de düzenleneceğini söyledi.

AKP il başkanı, ‘partiye çalışan’ koruculara ‘nöbet tutmama’ sözü vermiş

Daha önce gittiği bir kalekolda askeri tören kıtasıyla karşılandığı ortaya çıkan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın, Pertek ilçesinde korucularla gizli bir toplantı düzenleyerek, partisi için çalışmaları halinde nöbet yazılmayacağı, nöbetlerin partisini desteklemeyen korucular tarafından tutulacağı sözünü verdiği öne sürüldü.

TRT’deki Alevi konukları, Soylu’nun danışmanı ‘mülakat’tan geçirmiş

Muharrem ayı dolayısıyla TRT’de 12 gün boyunca yayımlanacak üç programın Alevi yazar, akademisyen ve dede konukları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı ve aynı zamanda diş hekimi olan Ali Arif Özzeybek tarafından mülakata çağrıldı.

Resmi veri: Mezunları en çok kazanan, en kısa sürede iş bulan bölümler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’e ait yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımlandı. Buna göre, lisans mezunlarının ilk işini bulmak için geçirdiği ortalama süre 13,6 ay, ön lisans mezunlarınınsa 14,8 ay oldu.

Suudi Arabistan’da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Yapışık ikizler sanal gerçeklikle ayrıldı: Mars’a insan göndermek gibi

Brezilya’da, başları yapışık doğan ikizler, sanal gerçeklik ortamındaki tekniklerden yararlanılarak yapılan ameliyatla ayrıldı.