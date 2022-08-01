Akşener’den ‘Zehra Bayır’ paylaşımı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin sekizinci yılındaki paylaşımında kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülen 18 yaşındaki Zehra Bayır’ı anarak, “İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak” dedi.

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Muğla’da 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülmüştü.

Akşener, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin sekizinci yıl dönümü… Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak.”

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.