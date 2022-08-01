Muğla’da kadın cinayeti: Zehra Bayır, çalıştığı yerin işletmecileri tarafından katledildi

Muğla’da 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürüldü. Bayır’ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı.

DHA’nın aktardığına göre, Konya’dan üç ay önce Milas’a çalışmaya giden Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir işletmede çalışmaya başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Bayır’a toplu ödeyeceklerini söyledi.

Kardeşinin tedavisi için Konya’ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır’la işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır’ın başına vurdu. İşletme sahipleri darbenin etkisiyle yere düşen Bayır’ı daha sonra işletmenin bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz’da memleketi Konya’nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

Baba Bayır: En ağır cezayı almalarını istiyorum

Kızı Zehra’yla en son nisanda görüştüklerini aktaran baba Bayır, “Zehra, daha önce Konya’da bir simitçide çalışıyordu, ayrılıp Muğla’ya gitmiş. Muğla’ya gittiğini de bu olay olduğunda duydum. Kardeşi biraz rahatsızdı. Kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için üç ay önce gitmiş. Muğla’dan jandarma arayıp olayı haber verdi. ‘Trafik kazası‘ diyerek kardeşimle birlikte Muğla’ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik” dedi.

Kızının sert bir cisimle başına vurulması sonucu öldürüldüğünü öğrendiğini söyleyen Bayır şunları ekledi: “Balta ya da satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra’m, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? En ağır cezayı almalarını istiyorum.”