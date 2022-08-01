CHP’nin sağlıkta şiddete karşı olağanüstü toplantı çağrısı düştü

CHP’nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

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CHP, 120 imzayla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başındayken öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması için Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırmıştı.

AKP ve HDP toplantıya katılmayacağını duyurmuştu.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bugün bir araya geldi. Bilgiç, birleşimin başında yoklama aldı. Yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14:00’te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da genel kurula gelerek yoklamaya katıldı. İYİ Parti, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de Genel Kurul’da hazır bulundu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la bazı AKP’li vekillerin de genel kurula girdiği ama yoklamaya katılmadığı gözlendi.

Kılıçdaroğlu, toplantının açılamamasının ardından kulisten çıkarken şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddet Türkiye’nin temel sorunlarından bir tanesidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. TBMM’yi bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP olarak, İYİ Parti olarak, Demokrat Parti olarak arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık. Parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum; AK Parti ve MHP gelmedi. Bundan sonra olacak olan tüm negatif olayların sorumlusu da onlardır.”