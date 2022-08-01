Demans hastası Çevik Bir’in infazına ara: Tahliye edildi

28 Şubat davasından hüküm giyen ve kaldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşen eski Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir, tahliye edildi.

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Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir, eski Jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay genel sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1’inci Ordu komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. 14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, ‘atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları‘ gerekçesiyle İzmir’e, Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

Genelkurmay daha sonra emekli generallerin rütbelerini sökmüştü.

Çevik Bir’in sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine tahliye için başvurulmuştu. Bir’in, avukatı Ümit Kara, 15 Haziran’da İzmir başsavcılığına infaz erteleme talebiyle dilekçe vermişti.

Dilekçede, Çevik Bir’in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu anlatılmıştı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan raporda ise Bir’in sağlık durumuna ilişkin şunlar denmişti: “Hasta, 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlenmiştir. Hastanın demans tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021’de yapılan testle 21 Haziran 2022’de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir.”

11 aydır cezaevinde olan 83 yaşındaki Çevik Bir, bugün tahliye edildi.

‘Cezaevinde kalamaz raporu vardı‘

Tahliye kararına ilişkin ANKA’ya konuşan Bir’in avukatı Kara, şunları söyledi:

“Önümüzdeki dakikalarda tahliye olacak. Şu anda işlemleri yapılıyor. 20.00’yi bulduğunda tahliye olmuş olacak. Saat 18.00 itibariyle özgür bir insan.

Denetimli serbestlik yok. İmza, yurt dışı yasağı, ev hapsi olmaksızın infazına ara verildi. Cezaevinde kalamaz şeklinde raporu vardı. Şubat ayından bu yana da işleme konmamıştı ancak geç de olsa işleme konulmuş oldu.”