28 Şubat davası: Cezası kesinleşen 14 emekli asker için rütbe sökme talebi

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderdi.
Mahkeme dün, Yargıtay’ın hapis cezalarını onamasının ardından 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.
AA’nın aktardığına göre ağır ceza mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker’e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığı’na ve Milli Savunma Bakanlığı’na iletti.
Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31’inci maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.
Askeri Ceza Kanununun 30’uncu maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) çıkarma cezası’ verilmesini düzenliyor. Kanunun 31’nci maddesinde ise TSK’dan çıkarma cezasının niteliği, ‘hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi’ olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.