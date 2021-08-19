Diken

Yaramazlara biraz batar!

28 Şubat davası: Cezası kesinleşen 14 emekli asker için rütbe sökme talebi

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Mahkeme dün, Yargıtay’ın hapis cezalarını onamasının ardından 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.


AA’nın aktardığına göre ağır ceza mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker’e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığı’na ve Milli Savunma Bakanlığı’na iletti.

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31’inci maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

Askeri Ceza Kanununun 30’uncu maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) çıkarma cezası’ verilmesini düzenliyor. Kanunun 31’nci maddesinde ise TSK’dan çıkarma cezasının niteliği, ‘hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi’ olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanığa tutuklama

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanığa müebbet onandı

28 Şubat davasıda gerekçeli karar: Hükümetin istifasıyla eylemler bağlantılı

28 Şubat davası: Karadayı, Bir, Doğan ve Özkasnak’a müebbet

28 Şubat davasında 60 ağırlaştırılmış müebbet istendi: Karadayı ve Bir de listede

SON HABERLER

Başka bir dünya gerek!..

Taliban’ın Amerika’yla olan mücadelesinden galip çıkması, memleketimizdeki her sakallıyı dedesi sananların yaptığı gibi anti-emperyalist bir zafer olarak kutlanabilecek bir şey değil. Zira bu coğrafyadaki hiçbir şey ‘biz’ ve ‘onlar’a indirgenebilecek kadar basit değil…

İstanbul’da taksi kaosu: Çözümü var ama ‘siyasete takılıyor’

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bunu kökten çözebilecek bir formülü var ancak o da ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.