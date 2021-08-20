28 Şubat davası: Altı emekli asker daha tutuklandı

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 hükümlüden altısı daha tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ankara başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.
Ekipler, dönemin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) genel sekreteri emekli orgeneral İlhan Kılıç’ı Fenerbahçe Orduevi’nde, dönemin Hava Kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri kurmay başkanı emekli koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay iç güvenlik harekat dairesi başkanı ve başbakan askeri başdanışmanı emekli tümgeneral Kenan Deniz’i evlerinde gözaltına aldı.
AA’nın aktardığına göre hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Karar kapsamında İzmir’de aranan dönemin Genelkurmay istihbarat başkanı emekli korgeneral Çetin Saner ise İstanbul’un Silivri ilçesinde polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi’ne götürüldü.
Öte yandan emekli tuğgeneral İdris Koralp de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim oldu.
Altı kişi cezaevine gönderildi
89 yaşındaki hükümlü Ahmet Çörekçi, sağlık kontrolünün ardından getirildiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, salgını şartları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları gerekçesiyle kapalı otoparkta polis aracında bekletildi. Ahmet Çörekçi’nin işlemleri infaz savcılığınca dosya üzerinden yürütüldü. Daha sonra hüküm yüzüne okunan Çörekçi, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
85 yaşındaki İlhan Kılıç, 81 yaşındaki Aydan Erol ve 73 yaşındaki Kenan Deniz, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde haklarındaki hüküm yüzlerine okunmasının ardından Silivri Cezaevi’ne götürüldü.
Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim olan 72 yaşındaki İdris Koralp ile Silivri Adliyesi’ne getirilen 82 yaşındaki Çetin Saner de infaz bürosundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumlarına gönderildi.
Ne olmuştu?
Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 9 Temmuz’da 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, söz konusu sanıklar hakkındaki hapis cezalarını onamıştı.
Bunun üzerine Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.
Dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dün tutuklanmıştı.