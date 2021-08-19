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28 Şubat davası: Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşip hakkında yakalama kararı verilen emekli generallerden Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Mahkeme dün, Yargıtay’ın hapis cezalarını onamasının ardından 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.


Muğla’nın Bodrum ilçesinde adliyeye giden Doğan, polis ekiplerince hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi. Doğan, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde hastaneden ayrıldı.

Çevik Bir de Muğla’nın Milas ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi’ne gönderildi.

Davada cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç ise, Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan emekli generallerden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sağlık kontrolünün ardından infaz savcılığına sevk edildi.

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