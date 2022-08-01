Perinçek, Ağar’a kefil oldu: Gerekli bir şahsiyet

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yolsuzluk iddialarına karışan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a ‘kefil olduğunu’ söyleyerek, “Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım” dedi.

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Perinçek, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ı hedef almasına tepki göstermiş, Peker’in, Ağar’ı hedef almasının anlamlı olduğunu ve Ağar’ın Amerika tarafından hedef alınan bir devlet adamı olduğunu iddia etmişti.

Dün Şaban Sevinç’in sosyal medyadaki programında konuşan Perinçek, “Vatansever ve sicili de kahramanlıklarla dolu” sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Burada da yinelemek istiyorum, Sayın Mehmet Ağar geçmişte aslanlar gibi PKK’yla mücadele etmiş, FETÖ’yle mücadele etmiş bugünkü duruşu da milli olan emniyette de hep başarı sicili olan bir devlet adamıdır. Bugün bakın kim PKK’ya karşı kim FETÖ’yle mücadele ediyor kim Amerikan emperyalizmine tavır alıyor. Azerbaycan televizyonuna da samimi beyanatlarda bulundu. ‘Geçmişte hatalar yaptık, solculara bir takım suçlamalar yönelttik.’ Tabi şimdi onun böyle suçlanması bugünkü durumla ilgili. Onun bugün Amerikan emperyalizmine, FETÖ’ye PKK’ya tavırlı olmasıyle ilgili ve ondan dolayı da hedef alanlar da sicilleri bozuk adamlar. O bakımda ben Mehmet Ağar’ı savunuyorum, ona kefilim. Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım.”