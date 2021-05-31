Peker’den Perinçek’e: Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine “Mossad’ın avcunda” diyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e “Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak” dedi.

Habertürk’te ‘Açık ve Net’ adlı programda konuşan Perinçek, “Suç örgütü liderine ‘yaptırılan’ açıklamalar var. MOSSAD’ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor” dedi.

Reklam

Peker'in iddiaları nasıl okunmalı?#AçıkveNet'te @kubrapc sordu; Dr. @Dogu_Perincek yanıtladı: "Suç örgütü liderine 'yaptırılan' açıklamalar var. MOSSAD'ın avucundadır, kontrolündedir. Suç örgütü liderinin tek başına yapabileceği işler yapmıyor" pic.twitter.com/T4ZkqOmMq4 — Habertürk TV (@HaberturkTV) May 31, 2021

Vatan Partisi liderine Twitter üzerinden cevap veren Peker, şunları kaydetti: “Sayın Doğu Perinçek, benim CIA’nın Mossad’ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak Partiye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya Mossad mı organize etti?

Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile Mossad’ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?

Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.

Reklam

Biz başbuğ Alparslan Türkeş’ten öğrendiğimiz; ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık’ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.

Ülkücü katili Doğu Perinçek benim Mossad’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. Mossad’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi?