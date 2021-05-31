Sedat Peker: Bir cemevine saldırı planı var

Suç örgütü lideri Sedat Peker, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ın adamları tarafından bir cemevine saldırı planlandığını öne sürdü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Peker şu ifadeleri kullandı: “Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır.”

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Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır. — Sedat Peker (@sedat_peker) May 31, 2021

Peker, videolarında, Ağar’a kokain kaçakçılığı ve gazeteciler Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu’nun öldürülmesiyle ilgili suçlamalar yönelmişti.