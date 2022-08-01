Suudi Arabistan’da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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MEB’in açıklamasına göre, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibariyle kademeli kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamaya göre, Türk hükümetinin diplomatik temasları ve MEB’in girişimleriyle Suudi Arabistan’da bakanlığa bağlı faaliyet yürüten okullar yeniden hizmete açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, Fransa’nın başkenti Paris’te katıldığı eğitim zirvesi temasları çerçevesinde Suudi Arabistan eğitim bakanıyla ikili görüşmede, okulların durumu da gündeme geldi.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara yönelik öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 2018’de işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra gerilmiş ve bu gerilim eğitim dahil birçok alana yansımıştı. Bunun sonucu olarak ülkedeki Türk okulları kapatılmıştı.