Yapışık ikizler sanal gerçeklikle ayrıldı: Mars’a insan göndermek gibi

Brezilya’da, başları yapışık doğan ikizler, sanal gerçeklik ortamındaki tekniklerden yararlanılarak yapılan ameliyatla ayrıldı.

Üç yaşındaki Bernardo ve Arthur Lima, ülkelerinin Rio de Janeiro kentinde, Britanya’nın başkenti Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi doktorlarının katılımıyla ameliyat edildi. Brezilyalı hekimler Britanyalıların direktifleri doğrultusunda hareket etti.

Aylardır ikizlerin sanal gerçeklik projeksiyonlarını kullanarak teknikler deneyen Brezilyalı ve Britanyalı cerrahlar onları ayırmayı başardı. Ameliyatın masraflarını karşılayan ‘Gemini Untwined’ adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Noor ul Owase Jeelani, ilk defa farklı iki ülkedeki cerrahların ‘aynı sanal gerçeklik odasında’ birlikte çalışıp ameliyat yaptıklarını söyledi. Jeelani, bunu ‘Uzay Çağı işi’ olarak nitelendirdi.

27 saat sürdü

Şimdiye kadar yedi ameliyat olan ikizlerin son ameliyatı 27 saat sürdü. 100 kişilik ekibin görev yaptığı ameliyata kendisi de giren Jeelani şöyle konuştu: ‘‘Mükemmel bir şey. Çocukları herhangi bir riske sokmadan anatomiyi görüp cerrahi müdahaleyi öyle yapmak süper. Cerrahlar için ne kadar rahatlatıcı bir şey olduğunu düşünün. Bu ameliyatlar günümüzdeki en zor ameliyatlardan. Sanal gerçeklikten faydalanarak yapmak gerçekten Mars’a insan göndermek gibi.”

Brezilya’daki Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer’in doktorlarından Gabriel Mufarrej’le ekibe liderlik eden Jeelani, erkek bebekleri ayırmak amacıyla geçmişte atılan adımlardan, anatomileri komplike olduğu için, ”Riskli olur” düşüncesiyle vazgeçildiğini anlattı.

27 saat süre içinde yemek ve su için sadece dört kez 15’er dakikalık mola verdiğini belirterek, sonuçta ailenin mutluluğunu görmenin yorgunluğu alıp götürdüğünü ifade etti.

Altı aylık rehabilitasyon süreci var

Dr. Mufarrej de Roraima bölgesinde yaşayan ailenin 2,5 yıl önce kendilerinden yardım istemek için Rio de Janeiro’ya geldiğini belirterek, ”Onlar artık ailemizin parçası gibi. Ameliyatın başarılı olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Ameliyattan birkaç gün sonra buluşturulan, el ele tutuşan ikizler altı aylık rehabilitasyon süresi geçirecek.

Bernardo ve Arthur Lima’nınki Jeelani’nin Gemini Untwined çatısı altındaki altıncı ‘ayırma ameliyatı’ydı. Daha önce Pakistan, Sudan, İsrail ve Türkiye’den ikizleri ameliyat etti.

Gemini Untwined verilerine göre 60 bin doğumda bir kez yapışık ikiz dünyaya geliyor. Bunların yüzde 5’ini başları yapışık olanlar oluşturuyor.