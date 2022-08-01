Ankara’da cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı ikiye çıktı

Ankara’da cemevlerine saldırıda gözaltına alınan şüpheli sayısı ikiye çıktı. Saldırıları düzenleyen A.O.K.’nin gözaltı süresi uzatıldı.

Fotoğraf: ANKA haber ajansı

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevine saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonrası gözaltına alınan bir kişi için emniyetin avukatlara, ‘meczup olduğu kanaati uyandığını’ söylediği belirtilmişti.

Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı saldırıların hedefinde Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi vardı.

Saldırgan aynı gün Eskişehir’e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Terör savcısı soruşturuyor

ANKA’nın aktardığına göre A.O.K.’nin yanında yer alan bir kişi daha saldırılara ilişkin gözaltına alındı. Öte yandan olayın terör savcısı tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Mağdurların avukatlarına emniyette verilen bilgiye göre A.O.K.’nin gözaltı süresi uzatıldı ve ifade işlemleri sürüyor.

Ankara Barosu da saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Saldırganın eyleminin nefret ve ayrımcılık olarak vasıflandırılması gerektiği tartışmadan uzaktır. Temel hak ve özgürlüklerden olmakla Anayasa’nın 24’üncü maddesi kapsamında da koruma altında olan ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ne saldırı niteliğindeki bu eylem nedeni ile yürütülen soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.”