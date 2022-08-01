Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını’ öne sürdü, detay vermedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Muhalefet tahıl sevkiyatı anlaşmasını idrak edemiyor.

* Enflasyonun sembolü olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz.

* Fırsatlar ödediğimiz bedellerden çok daha büyük.

* Bay Kemal fındık fiyatlarından rahatsız oldu. Sen düşünmeye devam et. Sen hala tahminlerden düşünüyorsun. Düşünce aleminden bahsediyorsun. Senin icraatın var mı? Yok. Düşünüyormuş. Biz icraatla konuşuyoruz.

* Fındık fiyatlarını 1 doların üstünden 3 dolara getirdik. (Diken notu: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TMO’nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyeceğini söylemişti. Bu miktar, dolar bazında geçen seneye düşüş anlamına geliyor.

TMO 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 lira ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı. Dolar bazında değerlendirilecek olursa bu fiyatlar açıklandığında fındığın kilosu 3,5 dolara denk geliyordu. Bu sene de 3,5 dolar üzerinden fiyat verilirse fındık alım fiyatının 62 lira civarında olması gerekiyordu.)

* Vatandaşımızdan dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz.

* Mevcut sıkıntılarımızın üstesinden, çok çalışarak, sabrederek geleceğiz. Birileri ekonomi politikamızın başarısını gölgelemek istese de uluslararası değerlendirmeler tersini söylüyor.

* Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız

* İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz.

* Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

* Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

* (Sosyal konut projesi) Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

* ‘Seyahatsever’ uygulamasında yaş aralığı 18-30’a yükseltildi.