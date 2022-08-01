PTT işçileri ‘sefalet sözleşmesi’ne karşı Türkiye’nin dört bir yanında iş bıraktı

Yeni sözleşme döneminde zam oranları düşürülen Posta ve Telgraf Teşkilatı’na (PTT) bağlı taşeron işçiler birçok ilde iş bırakarak sözleşmenin kendi talepleri doğrultusunda imzalanmasını istedi.

Fotoğraf: Twitter

Önceki sözleşme döneminde asgari ücrete ek olarak yüzde 30, 35 ve 40 oranında zam alan 14 bin taşeron işçiye yüzde 10, 15 ve 20 zam önerildi.

Bu sabah aralarında PTT-Sen üyesi işçilerin de bulunduğu taşeron işçiler; İstanbul, İzmit, Bursa, Tunceli, Batman ve Elazığ’da da iş bıraktı.

İşçiler, basın açıklamalarında ‘haklarını alana kadar eyleme devam edeceklerini’ söyledi:

“PTT A.Ş. bünyesinde çalışan kargonuzu, postanızı, mektuplarınızı, tebligatlarınızı taşıyan ve her gün evinize girip çıkan, senelerce yüzlerimizi tanıdığınız taşeron işçileriz. Ülkeyi sokak sokak bilen, çuvallarca kargo sırtlayan taşeron işçileriz. Bugün sözleşme yenileme tarihimiz ve bugüne kadar bulunduğumuz ile ve yaptığımız işe göre değişen asgari artı yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 olan ücretlerimiz asgari ücret artı yüzde 20, yüzde 15, yüzde 10’a düşürüldü. Yol yemek hakkıyla dengelendiği söylense de bayram, hastalık, yıllık izin gibi her ay mutlaka denk gelen durumlarda ücretimiz düşük yatacak. Sosyal haklar hesaplamaya dahil olmadığı için emeklilik günlerimiz, geleceğimiz için biriktirdiğimiz sigorta primlerimiz ve ay sonunu getirmemize yarayan mesai ücretlerimiz düşecek.

Biz koca bir çınar olduğunu söyleyen PTT kurumunda her seçim öncesi kadro vaadi verilen, geçim bu denli zorlaşmış, asgari ücrete dahi ara zam yapıldığı bir dönemde ücret hakları düşürülmüş taşeron işçileriz. Talebimiz çok açıktır, eski sözleşmelerimizin yeniden düzenlenip önümüze koyulmasını 14 bin taşeron işçi için istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar dağıtım merkezlerimizde bekliyoruz. Çocuklarımızın, bizlerin geleceği için kurumun tüm yükünü sırtlanmış biz taşeron işçilerin bu talebinin dikkate alınacağını umuyoruz. Bize destek olun, her gün evinize misafir olan taşeron işçiler hakkını alsın.”