Türk heyeti, F-16 pazarlığında yeni tur için 15 Ağustos’ta ABD’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında yeni tur toplantının 15 Ağustos’ta ABD’de düzenleneceğini söyledi.

Türkiye, F-16 paketi için ilk talebini Ekim 2021’de ABD’ye iletmişti.

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Halihazırda F-16 taarruz uçaklarına sahip Türkiye, bu uçakların yerine kademeli olarak F-35 savaş uçaklarını almayı, ilerleyen yıllarda da yurt içinde geliştirilen ‘milli muharip uçak‘ın üretime başlamasıyla birlikte bu iki uçağı hava kuvvetleri taarruz filosunda kullanmayı planlıyordu.

Ama Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini almasıyla Türkiye ortağı olduğu F-35 konsorsiyumundan çıkarıldı ve sipariş ettiği F-35 uçakları teslim edilmedi. Bunun üzerine Ankara F-35 programında harcadıklarını saydırıp üstüne ekleyerek yeni F-16 Blok-70 savaş uçağı almaya ve elindeki uçakları modernize etmeye karar verdi.

Akar açıklamasında Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ve var olan uçakların 79 adetinin modernizasyonunu talep ettiğini hatırlattı.

Satın alma ABD’nin ‘yabancı askeri satışlar’ düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sonra ABD Kongresi’nden onay alınması gerekecek.

ABD Başkanı Joe Biden’ın sıcak baktığı paket hakkında son olarak ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı.