İstanbul’da enflasyon yüzde 99: TÜİK’le makas her ay açılıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 99,11 arttı. İstanbul’daki enflasyonda aylık artışsa yüzde 4,09.

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İTO, temmuz için perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul’da enflasyon göstergelerindeki yukarı ivme temmuzda da devam etti.

Perakende fiyat endeksindeki yıllık değişim (yüzde 99,11) Şubat 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İstanbul enflasyonuyla Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği resmi enflasyon arasındaki makas her ay artıyor.

TÜİK’e göre haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 78,6, aylık bazda yüzde 4,95 kaydedilmişti. İTO endeksiyse yüzde 94,2 gelmişti.

Son üç ayda fark sırasıyla 9,9 puan, 13,8 puan 15,6 puandı.

TÜİK, temmuzdaki enflasyonu çarşamba açıklayacak.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziranda yıllık enflasyon oranının yüzde 175,55 açıklamıştı.