Erdoğan, faiz indirimleri sonrası tırmanan enflasyonu 15 Temmuz’a bağladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz için yayınladığı video mesajda, enflasyonun darbe girişiminin devamı olduğunu savundu: “İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız.”

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Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı video mesajda enflasyon hakkında da konuştu.

‘Hayat pahalılığının tüm dünyanın sorunu’ olduğunu söyleyen Erdoğan, enflasyonun 15 Temmuz’un devamı olduğunu savundu: “İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız.”

Oysa enflasyon, Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisi sonrası yükselişe geçmişti.

Türk Lirası, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan’ın düşük faiz isteği ve yeni ekonomik plana yönelik endişeler sebebiyle geçen yıl yüzde 45’ten fazla değer kaybetmişti.

Faiz indiriminin başladığı, eylülde yüzde 19 seviyesinde olan enflasyon şimdilerde yüzde 80’e dayanmış durumda. Üstelik bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran çok daha yüksek.

Erdoğan, Türkiye’nin ‘ekonomi’yle teslim alınmaya çalışıldığını da ekledi: “Vesayetle istikameti değiştirilemeyen, darbeyle yıkılamayan, terörle hizaya getirilemeyen Türkiye’nin ekonomiyle teslim alınmasına rıza göstermeyeceğiz.“