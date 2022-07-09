Türkiye’deki gıda enflasyonu dünya geneli orana 70 puan fark attı

Dünya gıda fiyatları, haziranda art arda üçüncü ayda da düşüş kaydetse de martta gördüğü rekor seviyelere yakın kalmaya devam etti.

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Dünya gıda fiyatları endeksindeki aylık düşüşe rağmen, endeks Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin, olumsuz hava koşullarına yönelik endişelerin, güçlü küresel talebin ve yüksek üretim ve nakliye maliyetlerinin etkisiyle geçen yılki seviyenin yüzde 23,1 üzerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıstaki revize 157,9 seviyesinden haziranda 154,2’ye geriledi.

Türkiye’de gıda fiyatlarıysa TÜİK verilerine göre haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,93 arttı. Üç haneye yaklaşan enflasyona rağmen ekonomi yönetimi kayda değer bir önlem almazken, buna fiyatların tüm dünyada arttığını ve enflasyonun Türkiye has değil, geçici bir durum olduğunu söyleyerek savunuyor.