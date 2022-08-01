İstanbul Emlakçılar Odası başkanı: 10 bin liralık ev kirası 6-7 bin liraya düşecek

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev kiralarının 2023’te düşeceğini söyledi.

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Türkiye’de son aylarda hızla artarak haziranda yüzde 78,62’yle son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok daha sert hissediliyor. Bu da söz konusu bölgelerde hayatın daha pahalılaşması anlamına geliyor. Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de konut kiraları.

Gayrimenkul sektörüne yönelik analiz hizmeti sunan endeksa.com’un verilerine göre haziran itibariyle ortalama kiralar son bir yılda Muğla’da yüzde 73 artarak 14 bin 937 TL’ye, Antalya’da yüzde 310 artarak 10 bin 397 TL’ye ve İstanbul’da yüzde 168 artarak 8 bin 107 TL’ye çıktı.

Akşam Gazetesi’nden Şenay Büyükköşdere’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını savundu.

Talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını söyleyen Aşa, şunları söyledi: “Kim diyor 10 binlik ev 9’a düşmez? Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL’ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL’ye düşmez ama o ev 6-7 bin TL’ye iner. Biz bunu 2016-2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler iki-üç sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı.

İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023’te 10 bin TL’lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap. Türkiye’de kiracı profiline baktığımızda kimse 30-40 bin kazanmıyor.”