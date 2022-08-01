Resmi veri: Mezunları en çok kazanan, en kısa sürede iş bulan bölümler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021’e ait yükseköğretim istihdam göstergelerini yayımlandı. Buna göre, lisans mezunlarının ilk işini bulmak için geçirdiği ortalama süre 13,6 ay, ön lisans mezunlarınınsa 14,8 ay oldu.

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Verilere göre lisans mezunlarının istihdam oranı yüzde 71, ön lisans mezunlarının istihdam oranı da yüzde 63 olarak hesaplandı.

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı, sağlık ve refah (yüzde 82,7), eğitim (yüzde 77,8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 77,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76,7) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 72,3) oldu.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler, işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96,6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95,5), zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95,4), görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94,4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94,3) oldu.

Eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranı (lisans)

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı, sağlık ve refah (7,7 ay), eğitim (10,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,6 ay) ile hizmetler (12,4 ay) oldu.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm, dil ve konuşma terapisi (2,4 ay), güvenlik bilimleri (üç ay), görme engelliler öğretmenliği (3,4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3,7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3,8 ay) oldu.

Eğitim ve öğretim alanlarına göre ilk iş bulma süresi (lisans)

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı, mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 71,3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 66,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 65,8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 65,2) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64,3) oldu.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (yüzde 97,1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97,0), polis meslek eğitimi (yüzde 92,1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87,9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86,7) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı, hizmetler (12,5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13,7 ay), sağlık ve refah (13,7 ay) ile eğitim (15 ay) oldu.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm, uçak gövde bakım (biray), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.

İlk 10 bölüm için ilk iş bulma süresi (lisans)

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm, pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm, polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.