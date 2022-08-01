AKP il başkanı, ‘partiye çalışan’ koruculara ‘nöbet tutmama’ sözü vermiş 

Daha önce gittiği bir kalekolda askeri tören kıtasıyla karşılandığı ortaya çıkan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın, Pertek ilçesinde korucularla gizli bir toplantı düzenleyerek, partisi için çalışmaları halinde nöbet yazılmayacağı, nöbetlerin partisini desteklemeyen korucular tarafından tutulacağı sözünü verdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Halk TV

Özaydın, geçen günlerde Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu’nda tören kıtasıyla karşılanmış, görüntüler tepki çekmişti.

halktv.com.tr’den Ferin Demir’in haberinde Özaydın’ın Pertek ilçesinde korucularla düzenlediği gizli bir toplantıda AKP için çalışmaları konusunda baskı kurduğu öne sürüldü.

‘Nöbeti partimize uzak olanlar yapacak’

AKP Pertek İlçe Başkanı İsmail Yelken ve korucubaşı Emrah Çetintaş tarafından 20 Ekim 2021’de organize edildiği söylenen toplantıda Özaydın’ın, koruculara AKP için çalıştıkları sürede nöbetten muafiyet sözü verdiği belirtildi.

Özaydın toplantıda özetle şunları söyledi: “Askeri yetkililer ve komutanlarla görüştüm, partimiz için çalışan ve özellikle ilçede partimize hizmet eden korucu kardeşlerimiz korucubaşı Emrah’la görüşecekler; bunlara nöbet verilmeyecek. Nöbetleri ve diğer görevleri partimize uzak olan korucular tutacak.”

100 civarındaki korucuların yaklaşık 20’sinin Özyadın’ın toplantısına katılmayı reddettiği, birininse istifa ettiği belirtildi. Toplantıya katılmayanların farklı bölgelere gönderilerek cezalandırıldığı öne sürüldü. Uygulamaya karşı çıkan Pertek Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan’ın da başka bir göreve gönderildiği belirtildi. İlçedeki 100 korucudan 70’inin imza toplayıp Tunceli Valiliği’ne de başvurduğu kaydedildi.