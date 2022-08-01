‘İlk kez oy kullanacak’ gençlerle anket: AKP üçüncü parti

ORC Araştırma’nın anketine göre ilk kez oy kullanacak gençlerde ‘kararsızlar’ çoğunlukta olsa da CHP birinci parti olarak ölçüldü.

İlk kez oy kullanacak seçmenlere soruldu.



"Bu pazar genel seçim olsa"



•Kararsızım %27,0

•Chp %22,5

•İyi Parti %18,6

•Ak Parti %11,9



Araştırma 24-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 ilde, ilk kez oy kullanacak toplam 2185 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/CYt6RBIycT — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 1, 2022

2023’te düzenlenecek genel seçimlerde genç seçmenin kararının Türkiye’nin kaderini belirleyeceği düşünülüyor.

Eğer normal takvime bağlı kalınırsa 2023’te planlanan seçimlerde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun istatistiklerine göre en son 2019’da düzenlenen yerel seçimde 57 milyondan fazla kişi oy attı. Bu sayı, önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmenlerin, tüm seçmenler arasındaki payının kabaca yüzde 10 civarında olacağına işaret ediyor.

Bu yüzden siyasi partilerin odağında ‘Z kuşağı’ ve ilk kez oy kullanacaklar var. Bu kesime yönelik anketlerde AKP’nin ikinci ya da üçüncü parti çıktığı görülüyor.

ORC Araştırma’nın anketinden de benzer bir sonuç çıktı.

24-29 Temmuz arasında 51 ilde 2 bin 185 katılımcıyla düzenlenen araştırmada ‘kararsızlar’ yüzde 27’yle en büyük grubu oluşturdu.

CHP’nin ilk sırada yer aldığı, iktidar partisi AKP’ninse yüzde 12’nin altını gördüğü anketteki dağılım şöyle: