Sedat Peker ‘açıkladı’: Ethem Sancak, Doğu Perinçek’i neden öptü?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP’den istifa edip Vatan Partisi’ne katılan Ethem Sancak’ın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ‘neden öptüğünü’ açıkladı: “Size ait olan milyarlarca dolar para Ethem Sancak tarafından böylelikle garanti altına alındı.”

Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nin 2019’da düzenlediği yeni yıl gecesinden. (Görsel: Youtube)

Sancak, “Biz Amerika’ın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sonrası disiplin kuruluna sevk edilince AKP’den istifa etmişti. Dün Sancak’ın Perinçek’in katılımıyla düzenlenen törende Vatan Partisi’ne katılacağı açıklanmıştı.

Kendi hesabından tweet atması Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kısıtlanan Peker, bugün ‘Deli Çavuş’ adlı hesabından Ethem Sancak, Doğu Perinçek, eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar ve akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olarak aranan emekli albay Levent Göktaş’a seslenerek akşam paylaşacağı tweet’leri beklemelerini söylemişti.

Perinçek, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ağar’ı hedef almasına tepki göstermiş, Peker’in, Ağar’ı hedef almasının ‘anlamlı olduğunu’ ve Ağar’ın ‘Amerika tarafından hedef alınan bir devlet adamı olduğunu’ iddia etmişti.

Perinçek dün Şaban Sevinç’in sosyal medyadaki programında Peker’in yolsuzluk iddialarına karışan Ağar’a ‘kefil olduğunu’ yinelemişti: “Onun Türkiye’ye gerekli bir şahsiyet olduğu kanısındayım.”

‘Milyarlarca dolar kazanmasına izin verildi’

Peker’in ‘Deli Çavuş’tan Sancak ve Perinçek’le ilgili öne sürdüğü iddialar şöyle:

* Azerbaycan’ın eski başbakanlarından bir büyüğümle sohbet ederken kendisine: “Sizin oralardaki Türk iş adamlarının paralarını alıp cezaevine atıyorlar abi bu kötü bir şey” dediğimde kendisi gülerek bana şunu söylemişti: “Biz buna şampanya şişesi tarzı diyoruz. Bizim ülkemize gelen iş adamları az bir sermaye ile gelip şampanya şişesinin dar olan ağız kısmından içeri giriyorlar. Biz bunları serbest bırakıyoruz. Bunlar rüşvetler vererek, hile yaparak büyük paralar kazanıyorlar. Yani şampanya şişesinin alt kısmında genişliyorlar. Bu paraları ülkeden çıkarmak istediklerinde görevliler bunları çağırarak ilk getirdikleri sermayeyi ve üzerine biraz da kâr vererek ülkeden ayrılmalarını istiyoruz. Kabul edenler kurtuluyor, kabul etmeyenler ise hem paralarından hem de özgürlüklerinden oluyorlar. Aslında bakarsan adil bir durum.”

* Ne yazık ki 2020’li yıllarda bizim ülkemiz 1990’ların diğer Türk devletlerinin uygulaması olan şampanya şişesi sistemini yaşıyor. Bu uygulamanın en son kurbanı Ethem Sancak olacaktı.

* Kısa yoldan milyarlarca dolar kazanmasına izin verildi. Sonra ise ötekileştirilerek mallarının tehditle muktedirler tarafından bölüşülmesine sıra gelince, samimiyetliğimle söylüyorum, kendisinden hiç beklemediğim zekice bir hamle yaparak Doğu Perinçek’in partisine katıldı. Doğu Perinçek’in partisinin halkta hiçbir karşılığı yok.

* Ancak cırcır böceği gibi sesleri çok çıktığından, mevcut iktidar seçim öncesi onları karşısına almamak için Ethem Sancak’a dokunmayacaklardır. Ethem Sancak da 3-4 milyon dolar seçim için Doğu Perinçek’in partisine yardım yaparak milyarlarca dolarlık servetini böylelikle garanti altına aldı.

* Siz Twitter’da bu olayı ‘Mevlana Şems aşkına ne oldu?’ deyip makara konusu yaparken size ait olan milyarlarca dolar para Ethem Sancak tarafından böylelikle garanti altına alındı.

‘Tolga Ağar’la beraber yüzlerce milyon dolar çalıyor’

* İşin daha komik yanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’la beraber Ethem Sancak grubu milli savunma projeleriyle ilgili yüzlerce milyon dolar devletin parasını çalarlarken AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar şu anda Milli Savunma Bakanlığı komisyonunda, yani ihaleleri veren komisyon) Doğu Perinçek düne kadar Mehmet Ağar’ı gladyonun başı, uyuşturucu kartellerinin başı, faili meçhul cinayetlerin organizatörü derken dün akşam katıldığı YouTube programında ‘Ben Mehmet Ağar’a kefilim, sicili bozuk kişiler onu kötülüyorlar inanmayın’ diyor (benden bahsediyor).

* Doğu Perinçek zaten omurgasız bir adam ancak ben programı yapan sayın Şaban Sevinç için üzüldüm. Orda Doğu Perinçek’e sadece şunu demesini beklerdim: “Sedat Peker’in bu güne kadar söylediği her şey doğru çıktı. Güney Amerika’dan gelen kokainlerin Mersin ve İzmir limanına geldiğini, Mehmet Ağarı’n yönetiminde olan Yalıkavak Marina bölgesindeki yatlarla bölge ülkelerine dağıldığı anlatımıyla iki-üç gün önce doğrulandı. Polisle çatışmaya giren yatın içinde yüzlerde kilo uyuşturucu ele geçirildi. Siz Sedat Peker’e sicili bozuk deyip Mehmet Ağar’a nasıl kefil olabiliyorsunuz?”