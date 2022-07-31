‘Bizi ABD iktidara getirdi’ diyen Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılacak

“Biz Amerika’ın desteğiyle iktidara geldik” sözleri sonrası disiplin kuruluna sevk edilince AKP’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılacak.

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30 Mart’ta Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin güvenliği ve NATO” adlı konferansa katılan AKP’nin eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Sancak, “Biz Amerika’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı’nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik” demişti.

Partisinden bu açıklama nedeniyle tepki gören Sancak, kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş, kararı beklemeden istifa etmişti.

Vatan Partisi’ne katılacak

Sancak, Vatan Partisi’ne katılacak. Vatan Partisi’nin duyurusuna göre Sancak, partinin İstanbul il merkezinde genel başkan Doğu Perinçek’in de katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek.

Salı günü düzenlenecek toplantıda Ethem Sancak, geçtiğimiz hafta Vatan Partisi heyetiyle Moskova’ya gitmesi hakkında da bilgi verecek.