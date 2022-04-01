AKP’nin disipline sevk ettiği Ethem Sancak: Medyadan öğrendim

AKP’li iş insanı Ethem Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik” sözlerinin ardından kesin ihraç istemiyle partinin disiplin kuruluna sevk edildi.

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Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hatta bir zamanlar kendisine ‘aşık olduğunu’ da söyleyen Sancak, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Sözcü’den Fırat Fıstık’a konuşan Sancak, “Ben de haberi medyadan öğrendim. Bana gerekçe sunmadılar” dedi.

Sancak geçmişte AKP’de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği de yapmıştı.

Ne söylemişti?

Sancak, Marmara Üniversitesi’nde dün düzenlenen bir konferansta şunları demişti: “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik.

Aslında Türkiye, NATO ve Batı’yla sürekli savaş halinde. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür.“

SİHA çıkışı da ses getirmişti

Sancak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk günlerinde Rus kanalına verdiği bir röportajda Ukrayna’nın kullandığı Türk SİHA’larına ilişkin şöyle konuşmuştu: “Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya’yla müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. İki gündür Moskova’dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.”