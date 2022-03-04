Ethem Sancak, şimdi de Putin’e ‘aşk ilan etti’: Ukrayna’da ana suçlu NATO

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hatta bir zamanlar kendisine ‘aşık olduğunu’ da söyleyen işadamı Ethem Sancak, Rus TV kanalı RBK’ya konuştu. Sancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için, “Ana suçlu NATO’dur” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dün şunları söylemişti: “Bizim parti heyetimiz Moskova’ya gitti. Sayın Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak’ın da bulunduğu bir heyet. Çok önemli görüşmeler yaptılar. Rus dışişleri bakan yardımıyla görüştüler.”

‘Rusya’yla müttefikiz, S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız’

Sancak Rus kanalına şöyle konuştu: “Rusya-Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO’dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016’da darbeye kalkışan da NATO’dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir) Zelenski’nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. İki gündür Moskova’dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.”