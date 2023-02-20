Diken

Yaramazlara biraz batar!

YÖK’e güvenip şehir değiştiren tıp öğrencisi, bir günde karar değişince ortada kaldı

MEHMET BARAN KILIÇ

@MehmetBaranKl

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YÖK ve üniversitelerin ‘ani’ karar değişiklikleri mağduriyetlere sebep oluyor. Bazı öğrenciler, yüz yüze eğitim verileceği düşüncesiyle üniversite için yola çıkarken, şehre vardığında uzaktan eğitime geçildiğini öğreniyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

YÖK, 17 Şubat’ta tıp gibi bölümlerin yüz yüze eğitimle devam edeceğini açıklamıştı. YÖK’ün açıklaması şöyleydi: “Eğitimlerine ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ uyarınca devam eden programlardaki (tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, veterinerlik, mühendislik vb.) öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrenciler…” YÖK, sınıf ayrımı yapmamıştı.


Ankara Üniversitesi de, 18 Şubat’ta yayımladığı kararlarla tıp, eczacılık, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner, hemşirelik, mühendislik, güzel sanatlar, konservatuar, tiyatro bölümleriyle uygulama içeren önlisans programları ve öğretmenlik uygulaması içeren birimlerin eğitimlerinin yüz yüze devam edeceğini açıklamıştı.

YÖK, dünkü açıklamasındaysa tıp fakültesinin 4, 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim alacağını açıkladı. Diğer bölümler için de sınıf şartı getirildi. Uygulamalı eğitimler de nisan sonrasına ertelendi.

Ankara Üniversitesi de açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden yeni kararlarını açıkladı. Buna göre tıp fakültesi 1, 2 ve 3’üncü sınıfları uzaktan oldu. Uygulamalı eğitimler de ertelendi.

Diken’e konuşan 1’inci sınıf tıp fakültesi öğrencisi bir veli, okulun 18 Şubat’taki yüz yüze kararından sonra çocuğunu dün Ankara’ya gönderdiğini ama çocuğu şehre vardıktan yarım saat sonra okulun uzaktan olduğu mesajını aldıklarını söyledi. Veli şunları dedi: “Okuldan gelen yüz yüze eğitim yapacağız mesajı üzerine bugün (Veli, Diken’e dün konuştu) çocuğumu Ankara’ya gönderdim. Çocuğum, Ankara Üniversitesi tıp fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi. Ankara’ya vardıktan yarım saat sonra okulun uzaktan eğitime geçtiği mesajı geldi. Özel bir yurtta kalıyor. Aylık 7 bin lira ödüyoruz. Yurt da odasını boşaltmasını istedi. Devlet yurda depremzede yerleştirecekmiş. Bunlar nasıl kararlar? Bu gençlerin kimseye güveni kalmadı.”

Diken, özel yurtların boşaltılıp depremzede yerleştireceğiyle ilgili bir karar olmamasına rağmen özel yurtların da boşaltıldığını önceden haberleştirmişti.

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyen, öğrenci ve veliler depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

Son olarak YÖK Başkanı Erol Özvar 17 Şubat’ta, sadece uygulamalı programların yüz yüze devam edeceğini, nisand hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıklamıştı.

YÖK, kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla bazı soruların yanıtlarını yayımladı. Ancak kafalar yine karıştı. YÖK’ün yeni açıklamasında uygulamalı eğitimlerin nisan sonuna ertelendiği belirtiliyordu.

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