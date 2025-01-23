Özel: CHP, kim olursa olsun sorumluların en ağır cezaları almasından taraf

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP, sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun; hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturmanın işletilmesinden ve sorumluların en ağır cezaları almasından taraftır” dedi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın çıkmıştı.

Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekipler, otelde dün 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirmişti.

Adalet Bakanlığı yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Özel’in Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin açıklaması şöyle:

*Cumhuriyet Halk Partisi, sorumlular kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun; hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturmanın işletilmesinden ve sorumluların en ağır cezaları almasından taraftır. Bu kapsamda üzerimize düşen tüm katkıyı vermeye hazırız.

*En başından beri bu faciayı siyasi tartışmalardan uzak tutmaya çalıştık. Ancak maalesef aynı yaklaşımı iktidardan göremedik. Önce, facianın gerçek boyutlarının kamuoyu ile paylaşılması için altı saat boyunca AK Parti Ankara İl Kongresi’ndeki konuşmaların tamamlanması beklendi.

*Ardından turizm alanlarındaki ruhsatlandırma ve belgelendirme sorumluluğu tüm mevzuata göre açıkça kendisinde olan Kültür ve Turizm Bakanı, Bolu Belediyemizi hedef gösterdi. Sonra Adalet bakanı, soruşturmayla ilgili bilgi verirken CHP’li belediyenin itfaiye sorumlularını özel olarak işaret ederek bu sorumsuz tavrı sürdürdü.

*Beştepe’nin iletişim merkezleri harekete geçirilerek sorumlular gizlenmeye çalışıldı. Devletin Anadolu Ajansı, otelin dışındaki 70 metrekarelik bir kafeye verilen belgeyi dördüncü kattaki restorana verilmiş gibi göstererek algı yönetimi kampanyasına alet edildi.

*Uzaktan kumandalı sözde gazeteciler, yorumcular, uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sorumluluk dışında tutmak için seferber oldu.

Özgür Özel’in sorduğu sorular şunlar: