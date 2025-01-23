Adalet Bakanlığı: Bolu yangınında kimlik tespiti tamamlandı, ölü sayısı 78

Adalet Bakanlığı, Bolu’daki Grand Kartal Hotel yangınında kimlik tespiti işlemlerinin tamamlandığını ve ölü sayısının 78 olduğunu duyurdu.
21 Ocak sabahı 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de yangın çıkmıştı.
Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Ekipler, otelde dün 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirmişti.
Bolu başsavcılığından bilgi alan Anadolu Ajansı, dün yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a yükseldiğini duyurmuştu.
Adalet Bakanlığı açıklamasında şöyle dendi:
“Bolu’daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78’dir.”