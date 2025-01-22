Grand Kartal Oteli'nin ön hasar tespit raporu: Yıkılacak ya da güçlendirilecek

Bolu’nun Kartalkaya ilçesinde 79 kişinin yangında öldüğü Grand Kartal Otel’e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlendi.
Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 79 kişi ölmüştü.
Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltı alınmıştı.
Ekipler, otelde bugün 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, oteldeki kıymetli eşyaların tespiti çalışması tamamlandı. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.
Öte yandan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlendi.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binanın güçlendirmesi ya da yıkılmasına karar verilecek.
Ayrıca jandarmanın çevresine güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.