Diken

Yaramazlara biraz batar!

Grand Kartal Oteli'nin ön hasar tespit raporu: Yıkılacak ya da güçlendirilecek

Bolu’nun Kartalkaya ilçesinde 79 kişinin yangında öldüğü Grand Kartal Otel’e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlendi.

Fotoğraflar: AA

Dün sabah 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 79 kişi ölmüştü.


Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltı alınmıştı.

Ekipler, otelde bugün 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, oteldeki kıymetli eşyaların tespiti çalışması tamamlandı. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Öte yandan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda otelin ‘ağır hasarlı’ olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binanın güçlendirmesi ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresine güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

Bolu Belediyesi yetkilileri: Yangının başladığı yer ruhsat verilen restoran değil

Grand Kartal yangınında ölenlerin sayısı 79’a çıktı

Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdür vekili gözaltında

22 yılda 24 facia, 54 bin 780 ölü: Sıfır istifa

Grand Kartal yangını: Belediye geçen yıl oteli ‘yangına karşı yetersiz’ bulmuş

İtfaiye, Kartalkaya’daki otelin restoranına 19 gün önce ‘uygunluk’ raporu vermiş

Bolu’da 29 yaralı taburcu edildi

Bolu’daki yangında ölü sayısı 76’ya çıktı: Dokuz gözaltı

Yangında ölenler arasında Sözcü yazarı ve bir akademisyen de var

İSG uzmanı otel yangınını değerlendirdi: Binanın arkasına ulaşılamaması problem

Grand Kartal Hotel yangını: İşletmenin sahibi dahil dört gözaltı

Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

Yangında ölenler arasında Sözcü yazarı ve bir akademisyen de var

İSG uzmanı otel yangınını değerlendirdi: Binanın arkasına ulaşılamaması problem

Grand Kartal Hotel yangını: İşletmenin sahibi dahil dört gözaltı

Tanju Özcan: Bakan alçakça belediyemizi suçladı

Bakana göre yanan otelin denetimleri yapılmış

Bolu’daki yangında ölü sayısı 66’ya çıktı

Yangından kurtuldu: Alarm hiç çalmadı

Grand Kartal Hotel’deki yangın 10 saatte kontrol edildi

Görgü tanıkları yangını anlattı: İnsanlar gözümüzün önünde can verdi

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Durum çok vahim

Otel yangınından yaralı kurtulan vatandaş: Hiçbir güvenlik önlemi yoktu

RTÜK, Bolu’daki otel yangını için ‘hassasiyet’ istedi

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel yangını: Dört müfettiş ve altı savcı görevlendirildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın: Ölü sayısı 10’a yükseldi

SON HABERLER

Trump: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diye yanıt verdi.

Fenerbahçe Beko Final Four'da

Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilci Paris Basketbol’u uzatmalarda yenerek Final Four’a çıktı.

Tam metin: Murat Abbas'ın ifadesi

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturamasında tutuklanıp ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ‘itirafçı’ olduktan sonra salıverilen
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesi…