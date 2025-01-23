Sağlık Bakanlığı: Grand Kartal yangınında yaralanan 40 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini duyurdu.
21 Ocak sabahı 03:30 sularında Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın çıkmıştı.
Açılan soruşturmada otel sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun dahil 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Ekipler, otelde dün 15:30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirmişti.
Adalet Bakanlığı yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı yaralanan 40 kişinin taburcu edildiğini, 10 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.