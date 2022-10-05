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Yaramazlara biraz batar!

Naci Görür’den ‘sansür yasası’ tepkisi: Bilim insanlarını hapse göndermek isteyebilirler

‘Sansür yasası’ olarak adlandırılan ‘Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi’ne Prof. Dr. Naci Görür’den tepki geldi. Görür, çıkacak bu yasayla, bilim insanlarının ‘halkı korku ve paniğe sevk ediyorlar’ gerekçesiyle hapse gönderilebileceğini söylüyor.

Jeoloji mühendisi Prof. Görür, AKP ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan, şu an görüşmeleri süren ‘sansür yasası’na Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.


‘Siyasileri uyarıyorum’

‘Siyasileri uyarıyorum, umarım sesimi duyarlar’ diyen Görür, bu yasanın bilim insanları için de son derece tehlikeli olduğunu su sözlerle vurguladı:

“Şu anda meclisin gündeminde ‘Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ var. Bu yasa bir bakıma doğruluğu kanıtlanamayan ancak halkı korku, panik ve karmaşaya sürükleyen haberleri yapan ve yayan insanların 1-3 yıl hapsini istiyor. İşin siyasi yönü beni ilgilendirmez ama böyle bir yasa özellikle yerbilimciler için son derece tehlikeli. Bu bilim insanlarının özellikle depremle ilgili uyarı ve öngörüleri çoğu kez kimi çevrelerce korkutucu ve panikletici olarak algılanıyor.

Üstelik bilim insanlarının uyarılarını somut olarak kanıtlaması da mümkün değil. Bu yasayı çıkartmak isteyenler umarım işin bu yönünü düşünmüşlerdir. Unutmayın ki 17 Ağustos depreminden sonra Düzce’ye dikkat edin diye 3 ay önceden bağıran bilim adamları bir bakıma bu kentin depreme gafil avlanmasını önlemiş ve binlerce can kurtarmışlardır.”

‘Bilim insanlarını hapse göndermek isteyebilirler’

Bu yasa ile bilim insanlarının da hapse girebileceğini belirten Görür, şöyle devam etti:

“Çıkacak bu yasa ile bazı kötü niyetli ve bilim dışı zihniyetler halkı korku ve paniğe sevk ediyorlar diye bilim insanlarını hapse göndermek isteyebilirler. Deprem konusunda halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme konusunda yıllarını vermiş bir bilim adamı olarak siyasileri uyarıyorum. Umarım sesimi duyarlar.”

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