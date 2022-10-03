Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uzlaşma sağlanamadı: ‘Sansür yasası’ görüşmeleri başlıyor

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

AKP ve MHP’nin hazırladığı ve ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’na getiriliyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un aktardığına göre AKP’yle görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

Fotoğraf: Twitter

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.


Basın meslek örgütleri düzenledikleri protestolarla yasanın geri çekilmesini istemişti. Meclis’in temmuzda tatile girmesiyle genel kurul görüşmeleri ekime kalmıştı.

Yarın (4 Ekim Salı) çalışmalarına başlayacak Meclis’te AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın başkanlığındaki heyet ile CHP’li Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüştü. AKP’li Ünal’ın görüşmeye çok sayıda bürokratla katıldığı belirtildi.

Her madde için ayrı ayrı önergelerimizi verdik

Görüşme sonrası Diken’e bilgi veren CHP’li Özkoç, görrüşme sonrası uzlaşma çıkmadığını ve kanun teklifinin salı günü genel kurul gündemine getirileceğini söyledi. 5 Ekim Çarşamba gündemdeki farklı konuların görüşülmesi sonrası 6 Ekim Perşembe yeniden ‘sansür yasası’ görüşmeleri devam edecek.

Özkoç’tan edinilen bilgilere göre çok sayıda uzlaşı başlığı önermelerine rağmen, AKP kanadı önerilere kapılarını kapattı: “Her madde için ayrı ayrı önergelerimizi verdik, muhalefet şerhimizi de yazdık. Bundan sonraki aşamada Meclis’te yasaya karşı koyacağız. Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair tekliften önce getireceklerini ilettiler.”

Öte yandan AKP kanadından edinilen bilgilere göre bugün de bazı AKP’liler ‘yasanın kendilerine ve imajlarına da zarar verebileceği’ konusunda uyardı. AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, az sayıdaki AKP’li isim yasadaki ‘yalan habere hapis cezası’ önerisinin maksadını aştığını düşünüyor. Maddenin yoruma açık olduğunu düşünen AKP’liler bu maddenin değiştirilmesini istiyor.

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