Basın meslek örgütleri, ‘sansür yasası’nın geri çekilmesini istiyor

Basın meslek örgütleri, yarın TBMM gündemine gelmesi beklenen ve kamuoyunda ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ olarak da bilinen düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Basın Meslek Örgütleri: İktidar seçim öncesi sansürü ağırlaştırmak için hazırladığı tasarıyı geri çeksin



TGC, TGS, TYS, DİSK Basın İş, PEN Yazarlar Derneği ve TÜRKYAYBİR temsilcileri İstanbul’da Sosyal Medya Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi. https://t.co/fnAIyWJTCt pic.twitter.com/zUxNxW8li1 — TGC (@TGCTr) October 3, 2022

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.

Bu sırada basın meslek örgütleri yasaya karşı eyleme geçmiş, gazeteciler birçok kentte sokağa çıkmıştı. ‘Sansür düzenlemesi’ne karşı açıklamalarda yasanın geri çekilmesi talep edilmişti. Daha sonrasında parti gruplarının daha fazla müzakere edebilmesi için kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yse geçtiğimiz haftalarda teklifin bir an evvel yasalaşmasını istemişti.

Düzenleme, TBMM’de yeni dönemin açılmasıyla birlikte yeniden gündeme alındı. Basın meslek örgütleriyse düzenlemeye tepkili.

İstanbul Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), DİSK Basın İş, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRYAYBİR) ortak açıklamayla düzenlemenin geri çekilmesini istedi.

Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından paylaşılan ortak metindeki açıklamalar şöyle: “4 Ekim 2022 Salı günü TBMM’ye gelmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı meslek örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlanmıştır. TBMM’deki komisyon toplantılarında meslek örgütü temsilcilerine yeterli süre verilmemiş, öneriler de dikkate alınmamıştır… Tek sesli bir toplum yaratmak, korku iklimini canlı tutmak, sansürü ve oto sansürü ağırlaştırmak amacını taşımaktadır. Tutuklu gazeteci sayısını artıracaktır. Seçim öncesi gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın habere erişimini ve haberin serbest dolaşımını engelleyecek olan yasa, ayrıca toplumsal muhalefeti de susturmayı hedeflemektedir. Sansür Yasası’nın geri çekilmesini istiyoruz.”

TGS bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana ve Diyarbakır’da “Sansür Yasasına Hayır” talebiyle gösteriler yapılacağını açıklamıştı.