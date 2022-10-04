AKP ve MHP’nin hedefi ‘sansür yasası’nı üç günde geçirmek

Gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’na getiriliyor. AKP ve MHP’nin bu kanun teklifini üç içinde geçirmeyi hedeflediği öğrenildi.

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AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı Adalet Komisyonu’nda kabul edildikten sonra TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmişti.

Basın meslek örgütleri düzenledikleri protestolarla yasanın geri çekilmesini isterken Meclis’in temmuzda tatile girmesiyle genel kurul görüşmeleri ekime kalmıştı.

Bugün çalışmalarına başlayacak Meclis Genel Kurulu öncesi dün AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın başkanlığındaki heyet ile CHP’li heyet görüştü.

Diken, görüşmede muhalefetin tüm tekliflerini reddeden AKP ile ittifak ortağı MHP’nin hedefinin teklifi üç içinde geçirmek olduğunu öğrendi.

Geçtiğimiz yasama döneminde kanun teklifine ‘maksadını aştığı’ gerekçesiyle AKP içinden itirazlar yükselmişti.

Genel kurul çalışmaları öncesi Meclis’te basın açıklaması düzenleyen 10 gazetecilik meslek örgütü yasanın geri çekilmesini istedi. Açıklamaya CHP, HDP ve DEVA Partisi milletvekilleri katıldı.