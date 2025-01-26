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Yaramazlara biraz batar!

Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp rahatsız eden üç kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Grand Kartal yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ‘çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden’ üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.


Soruşturma kapsamında gözaltındaki 14 şüpheliden otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

İçişleri bakanı, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kişisel verilerini hukuksuzca paylaşan ve onları arayarak ‘çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden’ üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre bu kişiler Aksaray’da yaşayan 21 yaşındaki B.M.D, Nevşehir’de yaşayan 20 yaşındaki F.A ve Bitlis’te yaşayan 19 yaşındaki D.D.

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