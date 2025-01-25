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Halit Ergül'ün diğer oteline operasyon: 11 gözaltı

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’in tutuklanan sahibi Halit Ergül’ün diğer oteline baskın yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı.

Grand Kartal Hotel. Fotoğraf: AA

20 Ocak’taki yangına ilişkin soruşturmada dokuz kişi tutuklanmıştı.


Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.

DHA‘nın haberine göre jandarma soruşturmada şu isimleri gözaltına alındı:

  • Grand Hotel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S.,
  • Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D.
  • Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P,
  • Grand Kartal Hotel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B.,
  • Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P.
  • Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K.

Şüphelilerden dördü jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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