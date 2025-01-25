Halit Ergül'ün diğer oteline operasyon: 11 gözaltı

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel’in tutuklanan sahibi Halit Ergül’ün diğer oteline baskın yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı.
20 Ocak’taki yangına ilişkin soruşturmada dokuz kişi tutuklanmıştı.
Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteline ilişkin de soruşturma başlatıldı.
DHA‘nın haberine göre jandarma soruşturmada şu isimleri gözaltına alındı:
- Grand Hotel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S.,
- Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D.
- Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P,
- Grand Kartal Hotel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B.,
- Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P.
- Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K.
Şüphelilerden dördü jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.