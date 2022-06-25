Gelecek Partisi’nden de ‘sansür yasası’na tepki: ‘Hapsetme yasası’

AKP ve MHP’nin Meclis gündemine getirdiği ‘dezenformasyon yasası’ndan sonra Gelecek Partisi Ankara’da medya temsilcilerini ziyaret etti.

Düzenlemeye karşı olduğunu belirten Gelecek Partisi üst düzey yönetimi, özellikle 29’uncu maddenin ifade özgürlüğüne ciddi bir darbe indirdiğini, bu yasanın adının ‘hapsetme yasası’ olduğunu söyledi.

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AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değiştirecek düzenleme için AKP içinden de çatlak sesler çıkmaya başlamıştı.

‘Elma şekeri içine zehir zerk ettiler’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Prof. Dr. Serap Yazıcı, ifade özgürlüğünü muğlak ifadelerle doğrudan ortadan kaldıracak yasaya ”Dur” diyeceklerini açıkladı.

İki gün boyunca medya temsilcilerinin ziyaret edildiği programda düzenleme için ‘hapsetme yasası’ tanımını yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“İktidar yine her zamanki bildik numaralarından birini yaparak adına ‘dezenformasyon yasası’ dediği aslında sosyal medyaya sansür getiren ‘elma şekeri içine zerk ettiği zehirli’ bir yasa teklifini meclisten geçirmek üzere.

Bu iktidar herhangi bir konuda düzenleme yapacağı zaman önce o meseleyi çözümsüz ve içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. İnsanların, ‘İllallah’ demesini ve mağduriyetlerin çoğalmasını bizzat körüklüyor ve yol veriyor. Sonra, ‘Bu sorunu da ben çözerim’ diyerek ortaya çıkıyor ve bir kurtarıcı edasıyla aslında kendi elleriyle büyüttüğü meselelerin üstünde sörf yapıyor. Tıpkı uzunca bir süredir aslında cumhurbaşkanına hakaret vs iddiaları vs gibi birkaç konu dışında müdahale etmediği sosyal medyadaki kakafoni gibi.

Sosyal medyayı, yandaş ve trolleriyle domine ederek yalan, iftira ve haysiyet cellatlığıyla bu keşmekeşi körüklediğini bizzat ortaya çıkan itiraflardan ve kendi beyanlarından biliyoruz. Ama konunun içeriğinden haberi olmayan vatandaşlara sanki iyi bir şey yapılıyormuş algısıyla adına sosyal medya düzenlemesi yerine dezenformasyon yasası diyerek mağdur vatandaşlarımızın gönlünü okşuyor. İktidar, İnsanların ve belli bir çoğunluğun iyi bir şey yapılıyor hissiyle, ‘Tamam yahu, bu haysiyet cellatlığına bir son vermenin zamanı gelmişti zaten’ diyeceği elma şekeri görüntüsü altında zehirli bir tatlıyı topluma dayatıyor.

Bu yasa iktidarı kaybedeceklerinin işaret fişeğidir. Kaybedecekler! Kaybettikten sonra da bu yasa bumerang gibi kendi yandaş medyalarını vuracak ama biz bundan da üzüntü duyarız. Eskiden ‘Ferman padişahınsa dağlar bizimdir’ diyordu Köroğlu, yandaş medyayı ele geçirenlere karşı, ‘Sosyal medya da bizimdir’ diyordu hür düşünenler, demokratlar. Şimdi iktidar bu yasayla, ‘Biz sosyal medyayı da zapt u rapt altına alırız’ diyor. Ama bizler susmayacağız.”