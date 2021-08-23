Boğaziçi ‘kayyım’ ablukasında: Sekiz öğrenciye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’nde yüzde 95 tarafından ‘istenmeyen aday‘ olarak belirlenen Prof. Dr. Naci İnci’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki olarak protestolar başladı. Sekiz öğrenci gözaltına alındı.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Okulun rektörlüğüne Erdoğan’ın 1 Ocak tarihli kararıyla Bulu’nun getirilmesi sonrası aylar süren protestolar düzenlenmiş, ‘kayyım rektör’ yine bir cumhurbaşkanı kararıyla temmuz ayında görevden alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı aday belirleme sürecinde, aralarında Bulu’nun yardımcısı olmayı kabul etmiş üç akademisyenden ikisi olan İnci ve Gürkan Kumbaroğlu dahil 19 aday çıkmıştı.

Adayları değerlendirmek ve rektör seçimine yön vermek için Boğaziçili akademisyenlerce düzenlenen ‘güvensizlik oylaması’nda, 17 adayın üniversite paydaşlarından güven oyu aldığı, İnce ve Kumbaroğlu’nun istenmediği görülmüştü.

Oylamaya rağmen İnci’nin üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yine üniversite iradesinin ‘hiçe sayıldığını’ ve ‘bu yanlıştan‘ bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e yürüyerek “Kayyımlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atarak ellerinde ‘Yüzde 95 reddediyor’, ‘Bu kayyımı da kabul etmiyoruz’, ‘Kayyımı tüm bileşenlerin ortak mücadelesiyle gönderelim’ diye yazılı dövizler taşıdı.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Sekiz aydır kampüste bulunan polisler, öğrencilerin yürümesini engellemeye çalışırken öğrenciler “YÖK, polis, medya… Bu abluka dağıtılacak” sloganı atarak yürümeye devam etti.

Bebek Kapı önünde basın açıklamamızı okuduk. Tüm kayyumları gönderene kadar mücadeleye devam! pic.twitter.com/RtIkm1zKfD — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) August 23, 2021

AKP Sarıyer İlçe Binası önünde açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, “Baş kayyım gitmeden piyonlar gitmez” dedi. Polis, sekiz öğrenciyi gözaltına aldı.

"Gericiliğin asıl bekçisi kendi hududunda" ve "AKP elini Boğaziçi'nden çek" şiarlarıyla Sarıyer AKP binası önünde eylem gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitelilere polis müsaade etmek istemedi. Arkadaşlarımız yine de açıklamayı okudu. pic.twitter.com/gJ1y9d5ICo — Boğaziçi Dayanışması (@boundayanisma) August 23, 2021

Güney Kampüs’te bir araya gelen Boğaziçililer gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak için açıklama yaptı: “AKP elini üniversitelerden çek. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız.”