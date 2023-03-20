Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşener masadan kalkınca 30 bine yakın İYİ Partili istifa etmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, genel başkan Meral Akşener’in altılı masadan kalktığı süreçte, üyelerinden 25 ila 30 bin kişinin istifa ettiğini, birçoğunun geri döndüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener, masadan ayrılmış ve bu adımı büyük tepki çekmişti.


Tepkiler, partisinde istifa dalgasına kadar varmıştı. Akşener hem yükselen tepkiler hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması formolüyle masaya geri dönmüştü.

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu kriz sürecinde partilerinden kaç kişinin istifa ettiğini açıkladı: “İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü.” 

Meral Akşener tekrar altılı masada

İYİ Partili vekillerden ilk istifa

İYİ Parti’den ilk üst düzey istifa: Bülent Gürsoy Kılıçdaroğlu’na destek bildirdi

Akşener’i masadan kaldıran ‘yumuşak geçiş’ baskısı mı?

İYİ Parti’nin tercihi Twitter’ın dilinde: Meğer kazanacak aday Ersan Şen’miş

‘Beşli’ masa: Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir!

Millet ittifakı adayını pazartesi açıklayacak

Masanın yeni hali: Beş liderin toplantısından ilk görüntü

Yöneylem koordinatörü: Bu İmamoğlu ve Yavaş’a siyasi suikast

CHP’den İYİ Parti’ye ilk çıkış: ‘Saray’ın tuzağına düştüler

CHP’liler her şeye rağmen umutlu: Gİ-DE-CEK-LER!

Akşener sanat camiasını da kızdırdı: Terbiyesiz

TİP tabloya renk kattı: Hiç sevinme gidiyorsun

Kılıçdaroğlu kurmayını Mansur Yavaş’a gönderdi

HDP, Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanacak

Üç ay önce Akşener: Masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez

HDP’lilerden Akşener yorumları: Ohhhhhhhh!

İYİ Partili Ağıralioğlu: İktidara sağırsın diyenler milleti dinlemek zorunda

Akşener’in kararı sonrası AKP’liler Twitter’da coştu

Meral Akşener altılı masayı terk etti

CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı

Akşener masadan kalkınca MHP’liler maziyi andı

Kılıçdaroğlu: Bütün taşlar yerine oturacak

Akşener’in masayı terk ettiği konuşmanın tamamı

İYİ Partililerden Akşener’e destek yağıyor: Yürüyelim arkadaşlar

Twitter’da Akşener şoku: Tarih yazamadın, tarih oldun

Meral Akşener altılı masayı terk etti

Dalga büyüyor: İYİ Parti Keçiören’de binden fazla istifa

SON HABERLER