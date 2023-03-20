Akşener masadan kalkınca 30 bine yakın İYİ Partili istifa etmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, genel başkan Meral Akşener’in altılı masadan kalktığı süreçte, üyelerinden 25 ila 30 bin kişinin istifa ettiğini, birçoğunun geri döndüğünü söyledi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener, masadan ayrılmış ve bu adımı büyük tepki çekmişti.

Tepkiler, partisinde istifa dalgasına kadar varmıştı. Akşener hem yükselen tepkiler hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması formolüyle masaya geri dönmüştü.

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu kriz sürecinde partilerinden kaç kişinin istifa ettiğini açıkladı: “İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun özelinde yüzde 80-90 oranında döndü.”