İYİ Partili vekillerden ilk istifa

Altılı masayı terk etmesinin ardından İYİ Partili milletvekililerinden ilk istifa geldi.

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Ankara milletvekili Ayhan Altıntaş ‘son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğü lüzum üzerine’ partisinden ayrıldığını duyurdu.

Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.



Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili — Ayhan Altıntaş (@ay_altintas) March 4, 2023

İYİ Parti’den istifa eden ilk üst düzey isim Genel İdare Kurulu’nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy’du. Gürsel, istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini söylemişti.

Çok sayıda partili de sosyal medya hesabından üyelikten istifa ettiğini e-devletten aldığı görsellerle paylaşmaya başlamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyerek altılı masadan ayrılmıştı.

Akşener’in kararı parti içinden destek görmüş, ancak gerek masadaki diğer dört partinin lideri, gerek Akşener’in adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almıştı.