Dalga büyüyor: İYİ Parti Keçiören’de binden fazla istifa

ALTAN SANCAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılmasının ardından başlayan istifa dalgası büyüyor. Diken’in ulaştığı bilgilere göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde İYİ Parti’den istifa edenlerin sayısı bini aştı.

Fotoğraf: AA

Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş istifa ettiğini duyurmuştu.

Diken’in ulaştığı bilgilere göre İYİ Parti’nin Keçiören ilçe örgütüne kayıtlıyken istifa eden kişi sayısı bini aştı.

Böylelikle partinin güçlü olduğu ilçelerden birinde teşkilata üye kişi sayısı partinin kuruluş günlerine geriledi.

İYİ Parti’den istifa eden ilk üst düzey isim Genel İdare Kurulu’nun (GİK) eski üyesi Bülent Gürsoy’du. Gürsel, istifasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediğini söylemişti.

Çok sayıda partili de sosyal medya hesabından üyelikten istifa ettiğini e-devletten aldığı görsellerle paylaşmaya başlamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyerek altılı masadan ayrılmıştı.

Akşener’in kararı parti içinden destek görmüş, ancak gerek masadaki diğer dört partinin lideri, gerek Akşener’in adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almıştı.