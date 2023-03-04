Akşener’in tercihi Twitter’ın dilinde: Meğer kazanacak aday Ersan Şen’miş

Hukuk profesörü Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adaylığına soyunmasına ilgisiz kalamayan İYİ Parti Twitter’da alay konusu oldu: “Camekana ‘Çalışan arıyoruz’ ilanı asan merdivenaltı konfeksiyonlar daha kurumsal kaldı şu partiye göre.”
Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyerek, ‘millet ittifakı’ndan ayrılan İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.
Program devam ederken, Ersan Şen, Akşener tarafından reklam arasında arandı. Şen görüşmenin içeriğinin de paylaştı: “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz.”
Twitter geri kalır mı…