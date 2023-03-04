Akşener’in tercihi Twitter’ın dilinde: Meğer kazanacak aday Ersan Şen’miş

5 yılda aday konusunda bir türlü karar veremeyip, reklam arasında Ersan Şen’e adaylık teklifi yapmak çok acayip cidden. Habertürk haricinde kimse ciddeye almadı ama canlı canlı tuhaf bir teklif yaşandı. Apartman yöneticiliği seçimi bile sanırım bu gayrıciddilikte olmaz.