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Yaramazlara biraz batar!

‘Beşli’ masa: Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir!

Saadet Partisi genel merkezindeki olağanüstü toplantıda bir araya gelen millet ittifakının açıklamasında “Yolumuza devam edeceğiz” dendi.

Millet ittifakı, beşli masa

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan ayrılmasının ardından CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları ‘beşli masa’ olarak bir araya geldi.


Saat 17:00’de başlayan toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası partiler ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada ‘yarının Türkiye’si’ni inşa etmekteki kararlılık vurgulandı. Çalışmalara devam edileceğinin altı çizildi. Ülkenin ‘yeni bir dönemin şafağında’ olduğu belirtilirken, ittifakın ‘kaybedeni olmayan bir zafer’e doğru yol aldığı kaydedildi.

‘Ortak akıl, istişare ve uzlaşı’

Açıklama şöyle:

“Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

Düne ve bugüne sıkışmadan, ‘Yarının Türkiye’sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir!”

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