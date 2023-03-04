Millet İttifakı adayını pazartesi açıklayacak

Millet İttifakı olağanüstü bir toplantıyla Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Beş partinin katıldığı toplantının ana gündemi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları.

Fotoğraf: CHP

Akşener’in açıklamaları sonrası olağanüstü toplanan Millet İttifakı’nın beş partisinin toplantısı sürüyor.

Toplantı sürerken kurmayların verdiği bilgilere göre, ittifakın adayı 2 Mart’ta duyurulduğu üzere pazartesi günü belirlenecek. Bu konuda bir fikir değişikliği bulunmuyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise adayın belirlense dahi açıklanıp açıklanmayacağının seçim sürecine bağlı olduğunu söyledi.

Kaya ayrıca ittifakın genişleyip genişlemeyeceği yönündeki soruya ise “Bir arayışımız yok, ilkesel olarak da olmaz. Millet İttifakı, İYİ Parti’nin de imza attığı ilkelere bağlıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı adayının HDP ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin olarak ise “Adayın kendi iletişim stratejisi olacaktır ve karar verecektir. Ancak Türkiye’yi kapsayacak bir adayın görüşmesi doğaldır” sözleriyle cevap verdi.

Akşener’in toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda net bir bilgi yok. Ancak genel beklenti Akşener’in katılması ve ittifakın yoluna devam etmesi yönünde.

Gazetecilere aktarılan bilgilere göre, bugünkü toplantının ana gündemi Akşener’in açıklamaları ve ittifakın hep birlikte yoluna devam etmesinin sağlanması.

Gazetecilere bilgi veren CHP’li kurmaylar ayrıca Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini de bir kez daha tekrarladı.

Bugünkü görüşmenin ardından da yazılı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.